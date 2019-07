Ce se intampla cu Alex Pascanu, unul dintre remarcatii Romaniei la EURO! Fundasul s-a lovit de zid la revenirea in Anglia si poate schimba echipa

Alex Pascanu (20 de ani) a facut un turneu final EURO U21 bun spre foarte bun. El spera ca la revenirea in Anglia sa prinda prima echipa a lui Leicester. Din pacate, realitatea e cu totul diferita pentru el.

Alex Pascanu (20 de ani) a fost unul dintre remarcatii Romaniei la EURO U21 si spera ca dupa turneul final sa intre in vederile antrenorului lui Leicester pentru un loc in lotul primei echipe. Pana acum, acest lucru nu s-a intamplat, iar Alex a fost lasat sa joace tot pentru "development squad". Pascanu a fost doar rezerva intr-un amical jucat de Leicester U23 contra belgienilor de la Leuven, el nefiind inca luat in calcul pentru prima formatie a fostei campioane din Premier League.

Pascanu, intre Leicester U23 si un imprumut

Alex Pascanu mai are un an de contract cu Leicester, dupa ce englezii au activat o clauza de prelungire. In acest moment, sansele ca el sa fie trecut pe lista de 25 pentru Premier League sunt mici, iar pentru el se contureaza varianta unui imprumut.

Leicester ar vrea sa-l imprumute pe Pascanu tot in fotbalul englez, de preferat la o echipa din Championship, in timp ce fotbalistul nu ar spune "nu" nici unei variante din Romania. CFR Cluj, FCSB si Craiova sunt doar cateva dintre echipele interesate de serviciile fundasului de 20 de ani.

Pascanu nu a jucat pana acum niciun meci la seniori, dar are prezente la nationala U21 si la EURO.