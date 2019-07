Pentru ce nationala a ales sa joace Luca Zidane, fiul omului care a scris istorie pentru Franta! El a evoluat pana acum pentru toate nationalele de juniori ale Frantei

Luca Zidane (21 de ani), fiul mijlociu al lui Zinedine Zidane, portar la Real Madrid, cu doua prezente pentru formatia blanco, vrea sa joace pentru nationala Algeriei, tara de origine a tatalui sau.

Potrivit presei spaniole, Luca Zidane, care a fost imprumutat la Racing Santander, unde nu a jucat insa, intentioneaza sa schimbe nationalele. El este fost campion european U17 cu Franta, dar acum vrea sa evolueze pentru Algeria.

Luca Zidane a jucat pentru toate nationalele de juniori ale Frantei, de la U16 pana la U20.

