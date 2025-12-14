VIDEO Scor ireal în prima ligă de baschet din România: 104-27!

Scor ireal &icirc;n prima ligă de baschet din Rom&acirc;nia: 104-27! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fetele de la Arad s-au distrat cu Sportul Studențesc și au trecut pe primul loc.

TAGS:
FCC Baschet UAV AradSportul StudentescDinamocs dinamo bucurestiCSM CSU Oradea
Din articol

FCC Baschet UAV Arad este noul lider al Ligii Naţionale de baschet feminin, după ce a învins-o la scor pe Sportul Studenţesc Bucureşti, cu 104-27 (23-8, 22-4, 24-6, 35-9), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 10-a.

FCC Baschet UAV Arad - Sportul Studențesc 104-27 și avem un nou lider la fete

Bianca Maria Fota, cu 28 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, a fost cea mai bună de la gazde.

Taisheka Aquarius Porchia a contribuit cu 15 p, 12 rec, Ioana Daria Toma a adăugat 20 p, 4 rec, 3 pd, iar Nicoleta Andreea Mititelu a reuşit 11 p, 10 rec, 4 pd.

În alt meci, CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o în deplasare pe CS Agronomia Bucureşti, cu 81-50.

Lauryn Ashlee Taylor, cu 17 p 5 rec, s-a remarcat de la ''U'', alături de Lauryn Jaden Morris, cu 15 p, 9 rec.

Clasamentul la feminin

1. FCC Baschet UAV Arad 15 puncte (8 jocuri)

2. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 15 (8)

3. CS Rapid Bucureşti 14 (8)

4. CSM CSU Târgovişte 14 (8)

5. CS Universitatea Cluj-Napoca 14 (9)

...

Oradea continuă șirul victoriilor la masculin: 12 meciuri, 12 succese

Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea continuă parcursul perfect în campionat, după ce a învins-o pe CSU Sibiu cu 88-76, sâmbătă seara, în Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Kristopher Jameil Richard, cu 20 puncte, 3 recuperări, 5 pase decisive, a condus echipa orădeană la victorie.

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliata cu bronz din sezonul trecut, continuă să nu se regăsească şi a pierdut al treilea meci consecutiv şi al doilea la rând după prelungiri. CSM Târgu Mureş s-a impus la Râmnicu Vâlcea cu 110-105 (31-27, 18-25, 29-21, 17-22, 15-10).

Trey Erique Diggs, cu 22 p, 9 rec, 3 pd, şi Bogdan Ştefan Popa, cu 22 p, 6 rec, au fost artizanii victoriei.

De la gazde s-au remarcat Rareş Cristian Uţă, cu 22 p, 10 rec, Deandre Damari Pickney, cu 14 p, 13 rec, 3 pd, debutantul John Logan Jenkins, cu 21 p, şi Emmanuel Lacomte, 16 p, 4 pd.

Dinamo, victorie la limită la Târgu Jiu, 93-92

Alte rezultate:

CSM Corona Braşov - SCM ''U'' Craiova 77-82

CSO Voluntari - CS SCM Politehnica Timişoara 86-81

FC Argeş Piteşti - CS Rapid Bucureşti 91-86

CSM Târgu Jiu - CS Dinamo Bucureşti 92-93

Clasamentul la masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 24 puncte (12 jocuri)

2. FC Argeş Piteşti 19 (11)

3. CS Dinamo Bucureşti 19 (12)

4. CSO Voluntari 19 (11)

5. CS Rapid Bucureşti 18 (11)

6. SCM ''U'' Craiova 17 (10)

...

Notă: campioana en-titre U-BT Cluj intră direct în faza play-off-ului

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Info: Agerpres

Foto: FCC UAV ICIM Arad 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare &icirc;n grupele principale din Nordic League
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare în grupele principale din Nordic League
Steaua și Dinamo, lupte grele la v&acirc;rf cu provincia!
Steaua și Dinamo, lupte grele la vârf cu provincia!
ULTIMELE STIRI
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka &icirc;nainte de &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor”
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat &icirc;n nouă oameni și victorie &icirc;n deplasare
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți &icirc;n Europa!
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți în Europa!
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Gigi Becali, decizie fermă &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu: &bdquo;La prima discuție poate să plece&rdquo;. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka &icirc;nainte de &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor”
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat &icirc;n nouă oameni și victorie &icirc;n deplasare
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Derby FCSB - Rapid &icirc;n mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Constanța este performera anului &icirc;n sportul rom&acirc;nesc! &Icirc;n 2022 s-a &icirc;nființat, &icirc;n 2023 a fost vicecampioană, &icirc;n 2024 a c&acirc;știgat titlul și Cupa
Constanța este performera anului în sportul românesc! În 2022 s-a înființat, în 2023 a fost vicecampioană, în 2024 a câștigat titlul și Cupa
Cum arată acum Stadionul Regie, unde au făcut spectacol Gică Hagi, Mircea Sandu și Gașca Nebună
Cum arată acum Stadionul Regie, unde au făcut spectacol Gică Hagi, Mircea Sandu și "Gașca Nebună"
Secretul lui Gică Hagi. Unde s-a angajat Regele după mutarea la București&nbsp;
Secretul lui Gică Hagi. Unde s-a angajat "Regele" după mutarea la București 
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!