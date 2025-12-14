FCC Baschet UAV Arad este noul lider al Ligii Naţionale de baschet feminin, după ce a învins-o la scor pe Sportul Studenţesc Bucureşti, cu 104-27 (23-8, 22-4, 24-6, 35-9), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 10-a.
Bianca Maria Fota, cu 28 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, a fost cea mai bună de la gazde.
Taisheka Aquarius Porchia a contribuit cu 15 p, 12 rec, Ioana Daria Toma a adăugat 20 p, 4 rec, 3 pd, iar Nicoleta Andreea Mititelu a reuşit 11 p, 10 rec, 4 pd.
În alt meci, CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o în deplasare pe CS Agronomia Bucureşti, cu 81-50.
Lauryn Ashlee Taylor, cu 17 p 5 rec, s-a remarcat de la ''U'', alături de Lauryn Jaden Morris, cu 15 p, 9 rec.
Clasamentul la feminin
1. FCC Baschet UAV Arad 15 puncte (8 jocuri)
2. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 15 (8)
3. CS Rapid Bucureşti 14 (8)
4. CSM CSU Târgovişte 14 (8)
5. CS Universitatea Cluj-Napoca 14 (9)
...
Oradea continuă șirul victoriilor la masculin: 12 meciuri, 12 succese
Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea continuă parcursul perfect în campionat, după ce a învins-o pe CSU Sibiu cu 88-76, sâmbătă seara, în Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
Kristopher Jameil Richard, cu 20 puncte, 3 recuperări, 5 pase decisive, a condus echipa orădeană la victorie.
CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliata cu bronz din sezonul trecut, continuă să nu se regăsească şi a pierdut al treilea meci consecutiv şi al doilea la rând după prelungiri. CSM Târgu Mureş s-a impus la Râmnicu Vâlcea cu 110-105 (31-27, 18-25, 29-21, 17-22, 15-10).
Trey Erique Diggs, cu 22 p, 9 rec, 3 pd, şi Bogdan Ştefan Popa, cu 22 p, 6 rec, au fost artizanii victoriei.
De la gazde s-au remarcat Rareş Cristian Uţă, cu 22 p, 10 rec, Deandre Damari Pickney, cu 14 p, 13 rec, 3 pd, debutantul John Logan Jenkins, cu 21 p, şi Emmanuel Lacomte, 16 p, 4 pd.
Dinamo, victorie la limită la Târgu Jiu, 93-92
Alte rezultate:
CSM Corona Braşov - SCM ''U'' Craiova 77-82
CSO Voluntari - CS SCM Politehnica Timişoara 86-81
FC Argeş Piteşti - CS Rapid Bucureşti 91-86
CSM Târgu Jiu - CS Dinamo Bucureşti 92-93
Clasamentul la masculin
1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 24 puncte (12 jocuri)
2. FC Argeş Piteşti 19 (11)
3. CS Dinamo Bucureşti 19 (12)
4. CSO Voluntari 19 (11)
5. CS Rapid Bucureşti 18 (11)
6. SCM ''U'' Craiova 17 (10)
...
Notă: campioana en-titre U-BT Cluj intră direct în faza play-off-ului
