Bianca Maria Fota , cu 28 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, a fost cea mai bună de la gazde.

FCC Baschet UAV Arad este noul lider al Ligii Naţionale de baschet feminin, după ce a învins-o la scor pe Sportul Studenţesc Bucureşti, cu 104-27 (23-8, 22-4, 24-6, 35-9), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 10-a.

În alt meci, CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o în deplasare pe CS Agronomia Bucureşti, cu 81-50.

Lauryn Ashlee Taylor, cu 17 p 5 rec, s-a remarcat de la ''U'', alături de Lauryn Jaden Morris, cu 15 p, 9 rec.

Clasamentul la feminin



1. FCC Baschet UAV Arad 15 puncte (8 jocuri)

2. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 15 (8)

3. CS Rapid Bucureşti 14 (8)

4. CSM CSU Târgovişte 14 (8)

5. CS Universitatea Cluj-Napoca 14 (9)

...



Oradea continuă șirul victoriilor la masculin: 12 meciuri, 12 succese



Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea continuă parcursul perfect în campionat, după ce a învins-o pe CSU Sibiu cu 88-76, sâmbătă seara, în Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Kristopher Jameil Richard, cu 20 puncte, 3 recuperări, 5 pase decisive, a condus echipa orădeană la victorie.

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliata cu bronz din sezonul trecut, continuă să nu se regăsească şi a pierdut al treilea meci consecutiv şi al doilea la rând după prelungiri. CSM Târgu Mureş s-a impus la Râmnicu Vâlcea cu 110-105 (31-27, 18-25, 29-21, 17-22, 15-10).

Trey Erique Diggs, cu 22 p, 9 rec, 3 pd, şi Bogdan Ştefan Popa, cu 22 p, 6 rec, au fost artizanii victoriei.

De la gazde s-au remarcat Rareş Cristian Uţă, cu 22 p, 10 rec, Deandre Damari Pickney, cu 14 p, 13 rec, 3 pd, debutantul John Logan Jenkins, cu 21 p, şi Emmanuel Lacomte, 16 p, 4 pd.

Dinamo, victorie la limită la Târgu Jiu, 93-92

Alte rezultate:

CSM Corona Braşov - SCM ''U'' Craiova 77-82

CSO Voluntari - CS SCM Politehnica Timişoara 86-81

FC Argeş Piteşti - CS Rapid Bucureşti 91-86

CSM Târgu Jiu - CS Dinamo Bucureşti 92-93

