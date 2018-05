Budescu, Baluta si Florentin Matei! CFR vrea din nou in Champions League si pregateste transferuri spectaculoase! VIDEO

CFR Cluj a iesit din insolventa si a castigat din nou titlul. Clujenii vor sa revina in Champions League.

Renasterea CFR-ului nu se opreste cu titlul din Liga I. Dupa ce au castigat campionatul, clujenii pregatesc transferuri spectaculoase pentru a putea ataca grupele Ligii Campionilor.

Chiar daca nu sunt capi de serie si au un traseu infernal, cei de la CFR au incredere in Dan Petrescu.



"Noi incercam sa atingem maxim posibil, dar va fi foarte greu. Vom intalni echipe foarte puternice chiar pana la playoff. Sper sa ajungem in playoff unde vom intalni echiep foarte puternice. Noi am mai facut minuni in Europa, am castigat la Manchester, la Roma. Am pierdut cu Bayern cu 3 autogoluri, simtitm si stim ca se poate. Cu Petrescu avem incredere mai mare ca se poate. Vom da tot ce se poate, facem si transferuri, vom investi bani in club pentru acest obiectiv, care e foarte greu, dar nu e imposibil. Trebuie sa iti propui foarte mult ca sa obtii mult", a spus Iuliu Muresan la Ora exacta in sport.

Budescu, Baluta si Florentin Matei sunt principalele tinte ale clujenilor din campionatul intern.

Muresan vrea sa repete reteta din trecut, cand a descoperit multi jucatori straini.

"Ne propunem sa aducem jucatori buni. O sa aducem si jucatori de afara. Avem tinte din campionatul intern si jucatori din alte campionate. Nu pot sa divulg numele, e atat de mare concurenta si nu as vrea sa le dam idei si altora.

Sunt jucatori interesanti, bineinteles ca sunt jucatori buni. Pe Dan Petrescu sa-l intrebati, la noi toti jucatorii trebuie sa alerge foarte mult si sa munceasca si sa faca aparare. Budescu poate rezolva partidele prin lovituri libere, prin pase decisive. Steaua a facut multe puncte din golurile lui Budescu. Poate gasim un Budescu care nu e cunoscut acum si o sa devina bun la noi. Noi asa am facut si am fost foarte performanti", a anuntat Muresan.