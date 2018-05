Revolutie la CFR dupa castigarea titlului: "Pleaca 6-7 jucatori!" Decizia FINALA in privinta lui Dan Petrescu

Iuliu Muresan a anuntat planurile de Champions League de la CFR.

CFR Cluj a cucerit al patrulea titlu din istorie, dupa ce anul trecut abia a iesit din insolventa. "Am fost aproape de faliment!", dezvaluie Iuliu Muresan.



"Este foarte important ca am castigat al patrulea titlu. Ieri eram ragusit, aveam ochii rosii. Si jucatorii erau la fel. Am petrecut, muzica era tare, toata lumea canta si vorbea tare. A fost foarte mare bucuria, eram fericiti cu totii.

Nu e deloc putin sa castigi 4 titluri din 2008 si pana acum. Mai ales ca al patrulea a venit dupa insolventa. Cand am iesit din insolventa am ramas fara jucatori, am si vandut cei mai buni 3 jucatori. Eram fi intrat in faliment. Petrucci, Cristian Lopez, nu am avut un lot foarte bun. Si nici numeric.

S-au facut multe transferuri intr-o luna, nu toate ne-au iesit, dar e important ca l-am adus pe Dan Petrescu antrenor. El a pregatit foarte bine echipa si nu s-a vazut lipsa de omogenitate, i-a pregatit foarte bine fizic, tactic si mental. Le-a transmis din mentalitatea lui si seriozitatea lui. E disciplina tactica extraordinara. Si pe valoarea jucatorilor am reusit sa castigam al patrulea titlu", a spus Muresan la Ora exacta in sport.

Dan Petrescu ramane, iar o parte din jucatori vor fi schimbati, mai anunta presedintele clujenilor. El spera intr-un adevarat miracol: calificarea in grupele Champions League. CFR nu e cap de serie si va avea un traseu infernal.



"6-7 jucatori, nu e o cifra exacta. O sa plece cativa jucatori si o sa vina altii sper mai valorosi in lot. Dar cel mai important e ca nu pleaca Dan Petrescu. Daca ramane el avem o stabilitate si o continuitate in pregatirea foarte buna si performanta. Cu el antrenor nu sa mai atatea emotii, cum as avea cu alt antrenor. AM foarte mare incredere in Dan Petrescu si ca isi va continua munca la nivel si mai bun. O sa-i aduce cativa jucatori buni cu care sa ne atingem obiectivul de a juca foarte bine si a ne califica in grupele Champions League."