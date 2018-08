Stelistul care PLEACA dupa transferul lui Zlatinski. Becali a facut anuntul inaintea meciului cu Rapid Viena

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Becali anunta ca va renunta la un mijlocas central in urmatoarele zile. Favorit sa plece e Lucian Filip.

"Un mijlocas o sa plece, il dam imprumut. Filip a jucat bine, dar imi plac jucatorii mai rapizi acolo. Eu spre Filip inclin, sa vedem. Zlatinski are agilitate, are si sut, are ce-i trebuie! Urca, n-are teama, are personalitate, da la poarta, face multe in teren. De aia-mi place de el", a spus Becali la Digisport.



Filip, 27 de ani, e din 2007 sub contract cu FCSB.