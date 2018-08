Anunt BOMBA al lui BECALI! Transfer-SOC de la o rivala: "L-am luat!" Nistor a picat DEFINITIV

FCSB a mai anuntat un transfer in aceasta seara!

Becali l-a luat pe Zlatinski de la Craiova! Lasat sa plece liber de contract, mijlocasul de 33 de ani va castiga 120 000 de euro pe an la FCSB, anunta Becali.

Dupa refuzul lui Dinamo de a negocia sub un milion pentru Dan Nistor, Becali s-a reorientat rapid si l-a convins pe Zlatinski.

"Mie, de la Craiova, imi era frica de Baluta si de Zlatinski, atat. M-am mirat ca e liber. El nu se putea duce la Dinamo pentru ca avea o clauza ca trebuie sa plateasca 150 000 de euro de la el daca semneaza acolo! Ii dau 120 000 de euro, caut acolo un mijlocas care sa ne ajute, vreau un jucator langa Pintilii", a spus Becali la Digisport.

"Dinamo am auzit ca voia sa-l dea pe Nistor cu un milion + Qaka, in coproprietate Sa il detinem in coproprietate si sa joace la ei. Nu stiu, asa am auzit", a comentat Becali.