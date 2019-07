E gata sa REFUZE FCSB: "Ii las pe agenti, am incredere in ei!" Laidouni ramane la salariu de 5000 de euro pe luna: "Nu vorbesc eu cu Becali"

Aissa Laidouni nu a negociat personal cu Becali. Agentii i-au transmis oferta.

Mijlocasul francez spune ca nu e disperat sa ajunga la FCSB. Daca Becali nu e de acord sa le plateasca agentilor comision, Laidouni ramane la Voluntari sa se bata pentru evitarea retrogradarii. FCSB ii propune lui Laidouni un contract dublu fata de cel pe care-l are la Voluntari. Fotbalistul ar castiga 10 000 de euro pe luna daca ar accepta oferta lui Becali.



"Totul e bine, am muncit bine. Suntem obositi, dar ne simtim bine. Sunt la Voluntari, o sa vedem ce-o sa se intample cu transferul meu. O sa vorbesc cu agentii, o sa vedem ce se intampla. Ii las pe agenti sa se ocupe de oferta, eu ma concentrez pe fotbal. Ma pregatesc bine cu Voluntari, vreau sa am un sezon bun. Nu am vorbit cu Gigi Becali, ii las pe agenti, am incredere in ei. Eu vreau sa ma concentrez doar pe fotbal. FCSB e un club mare, dar v-am spus ca nu ma gandesc acum decat la ceea ce trebuie sa fac eu pe teren", a spus Laidouni.