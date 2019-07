Gigi Becali il ia in ras pe Florin Talpan: "Tu vrei 37 de milioane pe un desen?!" Patronul FCSB nu da nici macar un euro la CSA

Gigi Becali a declarat ca nu il ingrijoreaza decizia Tribunalului Bucuresti in ceea ce priveste palamaresul si a spus ca va face o plangere penala. Mai mult, patronul FCSB i-a transmis lui Florin Talpan ca nu va da niciun ban celor de la CSA Steaua, pentru ca nu a adus niciun prejudiciu echipei Armatei.

Florin Talpan cere prejudicii de 37 de milioane de la FCSB.

"Cum puteai tu sa produci bani daca nu aveai echipa de fotbal? Ca asta inseamna prejudiciu. Sa nu te las eu sa produci bani. Pai, tu aveai lacat la pravalie, d-aia nu ai produs. Eu n-am vandut nimic cu sigla ta. Prejudiciu inseamna ce puteai sa faci tu si nu te-am lasat eu, nu ce am castigat eu.

La cate razboaie am dus, eu trebuia sa fiu bolnav acum, dar Dumnezeu m-a pazit si n-am tinut cont de ele. Sa tin cont de Talpan acum? Nici aia nu o sa aiba palmaresul, pentru ca nu vreau eu. Daca nu il am eu, nu o sa il aiba nici ei. Pai, n-am castigat eu 37 de milioane si tu vrei 37 de milioane pe un desen? Nu conteaza cu cate titluri sunt acum. Stai linistit ca o sa le castig la Curtea Superma. Nu la Tribunal ca spune o fetiscana ca asa vrea ea", a spus Gigi Becali, la DigiSport.

Gigi Becali ameninta ca face plangere penala

Patronul FCSB a anuntat ca va depune plangere penala, pentru ca nu vrea ca lucrurile sa ramana asa. Acesta a comparat situatia FCSB - CSA Steaua cu cea a Craiovei.

"Durerea e ceea ce se intampla in Romania, pentru ca exista o hotarare exact ca a mea, in speta Craiova. Palmaresul il are Craiova lui Mititelu. Echipa care a continuat are palmaresul. Eu am aceeasi speta si dai alta hotarare. Pai, daca esti de clasa a cincea pleaca de la Tribunal de acolo.

Nu cred eu ca va ramane asa. Aici e un lucru firesc. Istoria e un lucru sfant. Nu hotarasti tu judecator. Cine continua istoria are palmaresul.Vom face o plangere penala, pentru ca eu cand am venit nu am bagat 40 de milioane de euro la FCSB, ci la Steaua Bucuresti. Logic e sa am eu Cupa Campionilor, pentru ca eu sunt continuatoarea si logic nu aveai voie sa imi schimbi numele. Eu am facut istorie cu Steaua, dar traim in Romania. E ca si cum ai atarnat palmaresul intr-un cuier si l-ai luat acum. Palmaresul e palmares. Nu poti sa il agati in cui. Eu am venit din neant. Am aterizat cu elicopterul in 2003 si nu sunt continuatoarea", a spus Gigi Becali.