BREAKING NEWS: Se intoarce "MESSI" la FCSB!!! Transfer BOMBA pentru stelisti: acum se poarta negocierile finale

Surpriza pentru FCSB la inceputul anului!

Cele 3 transferuri de la Gaz Metan pe care Becali le negociaza nu sunt singurele pe care le vrea patronul FCSB. Alaturi de Cristea, Ivanov si Fofana, Becali isi doreste sa-l aduca si pe Florentin Matei! Mijlocasul l-a impresionat sezonul trecut, cand juca la Astra. Acum, Becali vrea sa profite de faptul ca Matei e liber de contract si sa-l aduca la FCSB, anunta Fanatik. Florentin a mai jucat la fosta Steaua intre 2008 si 2011, dar n-a prins decat 2 meciuri la prima echipa. Comparat de Becali cu Messi datorita calitatilor sale tehnice, Matei, 25 de ani, a impresionat la Volyn Lutsk, in Ucraina, inainte sa treaca la Rijeka, in Croatia, apoi sa fie imprumutat la Astra. In vara, Matei a ajuns la Al Ittihad Kalba din Emiratele Arabe, echipa de care s-a despartit recent. In doar cateva luni pentru Ittihad, Matei a marcat 6 goluri in 20 de meciuri.

Becali ii platea lui Matei un salariu urias in 2010, 35 000 de euro pe luna, dupa ce mai multi specialisti i-au zis ca va fi viitorul numar 10 al nationalei.

De serviciile lui Matei e interesat acum si Mircea Rednic, insa Dinamo nu se poate nici macar apropia de nivelul salarial promis de Becali.