Teja, prima "intepatura" pentru Dica: "Jucatorii FCSB sunt cei mai buni pentru mine!" Noul antrenor BLOCHEAZA transferul cerut de Dica 6 luni

Mihai Teja este noul antrenor al FCSB.

Mihai Teja a lamurit si povestea cu Gaz Metan Medias. Oficialii ardeleni inaintau ipoteza ca Teja ar putea fi suspendat pentru dubla semnatura, insa Mihai Teja a declarat ca si-a incheiat conturile cu Medias, a fost inteles de conducerea Gazului si nu exista nicio problema din acest punct de vedere.

"S-a lamurit situatia cu Gaz Metan. Am vorbit cu domnul Marginean zilele trecute si i-am explicat ca este dorinta mea sa plec la FCSB. Cred ca am facut lucruri bune acolo, alaturi si de domnul Marginean, am cunoscut oameni incredibili. Sunt un antrenor tanar si incerc sa merg mai sus. I-am adus la cunostinta ca am avut aceasta oferta si imi doresc sa fac pasul. Eu mi-am dat demisia cand a venit oferta de la FCSB si asa stau lucrurile", a declarat Mihai Teja la DigiSport.

Noul antrenor al FCSB spune ca nu mai are nevoie de fundasi centrali. Dica a cerut in toata prima parte a acestui sezon inca un fundas central cel putin, insa Teja sustine ca nu mai are nevoie de intariri pe acest post. Planic, Balasa si Momcilovic pot duce campionatul pana la final.

"Sunt trei fundasi centrali foarte buni la FCSB: Planic, Balasa si Momcilovic! Ne-ar mai trebui un fundas central, dar in mare suntem acoperiti. Lotul este ok. Nu mai suntem agrenati in cupele europene, in Cupa Romaniei, avem doar campionatul si in astea 3-4 luni cred ca ne putem descurca. Vom mai aduce doar unde e nevoie de dublura pe posturi. In rest, jucatorii de la FCSB sunt cei mai buni pentru mine!", a mai precizat Teja.