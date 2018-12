Raspunsul FINAL al lui Ivan la oferta facuta de Becali! Ce spune de venirea la FCSB

Andrei Ivan e categoric in privinta ofertei publice facute de Gigi Becali.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Ivan vrea sa continue la Rapid Viena. Austriecii au optiunea de a transforma imprumutul sau de la Krasnodar in transfer definitiv pentru numai 900 000 de euro. Becali ar fi dispus sa le dea dublu rusilor numai sa-l ia pe Ivan. Atacantul nu vrea insa nici macar sa auda de FCSB.

"Din cate stiu, ma vor in continuare la Rapid. Sper sa raman acolo. Ma simt foarte bine la Viena, sper sa fac un sezon cat mai bun. De cand am ajuns la Rapid Viena, am reintrat in circuitul nationalei, am jucat si in Europa League si am avut mai multe sanse sa joc la nationala. Poate peste cativa ani o sa ma intorc in Romania, la Craiova. Acum sper sa raman cat mai mult in strainatate. Nu as putea sa joc la nicio echipa din Romania in afara de Craiova. Sunt inca la Rapid Viena, vreau sa joc la ei, nu sa vorbesc de oferte. Eu nu am discutat niciodata cu vreun oficial de la FCSB", a spus Ivan pentru PRO TV.