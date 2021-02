"Sa-i fereasca sa nu ia titlul! E groasa rau!" Dezvaluiri de ultima ora despre RAZBOIUL de la FCSB! Ce se intampla intre MM si liderul suporterilor

Gheorghe Mustata e gata sa uite conflictul cu MM, caruia i-a cerut sa demisioneze dupa jocul din Cupa cu Dinamo.

Mustata spune ca nu vrea ca actiunile sale si ale galeriei sa puna in pericol rezultatele echipei. La FCSB e pace, asigura liderul suporterilor. Fanii au fost deranjati de eliminarea in fata lui Dinamo.

Mustata dezvaluie si ca a incercat sa faca pace intre MM si Copilu', suporterul despre care oficialul FCSB a spus ca a permis injuraturi la adresa fiicei sale in peluza stelista.

"Noi voiam eventul, Cupa si campionatul. Suntem furiosi dupa ce s-a intamplat cu Dinamo. Nu vrem sa facem atmosfera urata la echipa, sa cream o presiune pe jucatori, presa sa mediatizeze si sa spuna ca suporterii, galeria, toti au tabarat pe club. Nu vreau chestia asta. Faptul ca s-a ajuns la chestia asta cu demisia, ca suporterii nu mai pot, e cauzat de infrangerea cu Dinamo. E normal sa protejezi jucatorii, dar nu la meciul cu Dinamo!

S-a gresit enorm cu scandarile despre copii, nimeni nu are voie sa injure de copii. Avem copii, ne doare foarte rau cand auzim lucruri la adresa copiilor. Intre noi, putem sa ne injuram. Poate ma supar, dar nu atat de tare. Eu cu MM nu am vorbit de cateva luni foarte bune, cred ca prima si ultima data a fost cand am venit acasa, dupa o saptamana si ceva sau doua. S-a creat o discutie intre MM si Copilu', MM are dreptate cu injuraturile la adresa copilului sau. Cred ca lucrurile trebuiau lamurite de foarte mult timp.

Am vrut sa discutam cu MM. Se mai intampla ca in masa mare de oameni sa existe unii care striga. Trebuia sa se puna stop cand s-a ajuns la discutie de copil. Eu stiu ca MM e un om cu credinta, cred ca putea sa ierte. Sau, macar sa asculte explicatiile lui Copilu'. Asta e, nu s-a putut. Vreau sa nu afectam echipa, sa nu pierdem campionatul. Daca pierdem campionatul, e groasa rau. Pe mine nu ma intereseaza performantele lui din trecut, pe care nu i le contest, daca pierd cu Dinamo.

Ne-am facut datoria de suporteri, am transmis ce am avut de transmis. Nu vrem sa se spuna ca din cauza noastra s-a intamplat nu-stiu-ce, ca din cauza ca am pus presiune s-a intamplat sa pierdem. Sa-i fereasca Dumnezeu sa nu luam campionatul! Voi merge direct la baza si acolo ma plantez cu suporterii si aia e, nu voi face presiune mediatica", a spus Mustata la Radio Sport 1.