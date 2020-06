Surpriza URIASA! FCSB n-a vrut sa dea 200 000 de mii de euro ca sa-l ia, acum e la un pas de o echipa din grupele Champions League

Alexandru Cretu e la un pas de a semna cu o echipa care a evoluat in acest sezon de Champions League.

Alexandru Cretu a fost la un pas de un transfer la FCSB in 2017. Gigi Becali a refuzat sa plateasca 200 000 de euro lui Poli Iasi, astfel ca fundasul a ajuns sa joace in Slovenia, pentru Maribor.

Acum poate prinde transferul carierei la una dintre cele mai mare echipe din Est. Steaua Rosie Belgrad vrea sa il transfere pe cel care era poreclit 'noul Chiriches', anunta Ziare.com.

Sarbii i-ar oferi un salariu de 400.000 de euro pe sezon, dupa ce si-au asigurat un buget considerabil din participarea in grupele Champions League din acest sezon. Bayern, Tottenham si Olympiacos i-au trimis pe sarbi pe ultimul loc in grupa B, insa infuzia financiara a fost considerabila.

Alexandru Cretu are 19 partide jucate in acest sezon, reusind 3 assist-uri. Este cotat la 350 000 de euro si si-a inceput cariera la Corvinul Hunedoara, de unde a plecat spre Poli Iasi. A stat 6 ani la moldoveni, apoi a facut pasul in Slovenia.