BREAKING NEWS: FCSB si Craiova, PROGRAM INFERNAL in Europa! UEFA a anuntat cum incepe sezonul viitor de Europa League! Cand incep meciurile

UEFA a anuntat programul pentru sezonul viitor al Europa League.

UEFA a anuntat oficial cand va incepe urmatorul sezon al Eurpa League. Echipele din Romania vor trebui sa intre in competitie toate din primele tururi. Daca CFR Cluj va castiga Liga 1, va intra in turul 1 al Ligii Campionilor, iar locurile 2 si 3 si castigatoarea Cupei Romaniei vor juca in primul tur al Europa League.

Astfel, FCSB ar urma sa intre in competitie pe 27 august, atunci cand se joaca primul tur preliminar. Turul 2, 3 si playoff-ul de calificare in grupe se vor juca astfel:

-Turul 2: 17 septembrie;

-Turul 3: 24 septembrie;

-Playoff: 1 octombrie.

Meciurile din grupe ar urma sa se joace in dubla mansa cate doua pe luna, dupa cum urmeaza: doua etape in octombrie, doua etape in noiembrie si doua etape in decembrie.