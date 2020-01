BREAKING NEWS | Primul jucator pe care il rateaza Becali in aceasta iarna! Ieri spunea ca il ia cand vrea, insa fotbalistul ii da flit lui Gigi! De ce nu se va face mutarea! EXCLUSIV

Gigi Becali rateaza primul transfer in aceasta iarna.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ieri ca in cazul in care va pleca Gnohere, il va lua in locul sau pe Adrian Petre, fotbalist care evolueaza la Esbjerg, in Danemarca.

Potrivit surselor www.sport.ro, Adrian Petre nu va veni la FCSB. Acesta are oferte mult mai bune din Belgia si Italia si nu este tentat sa vina la vicecampioana Romaniei.

Adi Petre mai are contract pe doua sezoane cu Esbjerg, iar suma ceruta de danezi este de 2 milioane de euro.

"Pe Adrian Petre daca vreau sa-l iau, il iau. Vreau sa il iau la pretul pe care il vreau eu. Aici nu mai e vorba de comision. Eu le dadusem pe hartie, ca vreau 800 de mii si diferenta e comisionul impresarilor, asta e oferta pentru Gnohere. Luati si voi 300, 400 de mii de euro. Dar nu pot sa dau un milion de euro. Nu pot sa fac asa ceva", spus Gigi Becali, ieri, la PRO X.