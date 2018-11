BREAKING NEWS: Prima reactie a lui Hagi dupa anuntul ca ar putea veni la nationala in locul lui Contra

Hagi nu vrea sa-i ia locul lui Contra la nationala!

Intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Viitorului, Hagi e categoric: nu exista nicio cale de negociere in acest moment intre el si FRF.



"Subiectul 'echipa nationala' este inchis in totalitate cat timp sunt actionar majoritar la un club din Liga 1 si exclud orice discutie in acest sens. In acest moment, selectionerul Cosmin Contra face lucruri bune la echipa nationala", a spus Hagi pentru site-ul Viitorului.