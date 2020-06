E OFICIAL! Hermannstadt a confirmat plecarea lui Vasile Miriuta! "Multumim, Tati! Multumim, Vasile Miriuta"

Vasile Miriuta s-a despartit de formatia sibiana dupa primul meci de la reluarea campionatului.

Hermannstadt a confirmat despartirea de antrenorul sau dupa meciul cu Sepsi. Egalul, 1-1, i-a fost fatala lui Miriuta, care a rezistat doar un meci dupa ce Anamaria Prodan a preluat conducerea echipei.

"Multumim, Tati! Multumim Vasile Miriuta!

AFC Hermannstadt a incetat astazi intelegerea contractualacu dl Vasile Miriuta. "Tati" a revenit la echipa la inceputul acestui an sia fost alaturi de noi in cantonamentul efectuat in Spania, in ultima parte a sezonului regulat si in primele 3 etape din playout.

In mandatul cu nr2 in postura de antrenor principal al AFC Hermannstadt, Vasile Miriuta a obtinut o victorie, 4 rezultate de egalitate si trei infrangeri in Liga 1, respectiv in Cupa Romaniei (contra FCSB).

FCH ii transmite si pe aceasta cale d-lui Vasile Miriuta mult succes in continuare si realizari importante in cariera, fiindca merita din plin! In perioada urmatoare vom reveni cu informatii despre numirea unui nou antrenor principal si despre componenta staffului.", scrie in comunicatul postat de club.