Hagi il poate concedia pe "Guardiola din Ovidiu" dupa doar doua luni! Ce trebuie sa faca ibericul pentru a ramane antrenorul Viitorului

Plecata in noul sezon cu gandul la castigarea de trofee, echipa constanteana a ajuns, sub comanda lui Ruben de la Barrera, pe ultimul loc in Liga 1, cu un golaveraj 2-8.

La inceputul lunii august 2020, Gica Hagi s-a retras de la conducerea tehnica a Viitorului, din cauza unor probleme personale, si l-a numit antrenor pe Ruben de la Barerra Fernandez. Vazut ca un antrenor peste nivelul Ligii 1, ibericul a ajuns, dupa trei etape din noul sezon, cu echipa pe ultimul loc in campionat, in urma remizei cu nou-promovata UTA Arad (1-1) si a infrangerilor la scor cu FCSB (0-3) si CSU Craiova (1-4).

Patronul Viitorului a gesticulat enervat din loja stadionului din Ovidiu si a fost foarte nervos in timpul dialogurilor de dupa meciul cu Craiova. El ar fi lasat sa se inteleaga ca noua conducere tehnica are la dispozitie urmatoarele trei meciuri din campionat (Sepsi - 19 septembrie / Astra - 26 septembrie / CFR Cluj - 3 octombrie), pentru a acumula cel putin patru puncte si pentru a ridica echipa din zona locurilor retrogradabile. "E de necrezut diferenta intre echipa pe care o antrena Hagi si echipa de acum. Viitorul a avut cea mai slaba prestatie din istorie, niciodata nu au jucat in stilul asta cu nicio echipa. Daca joaca asa retrogradeaza", a averizat Valeriu Iftime, dupa infrangerea cu FCSB.

In cazul in care spaniolul va fi pus pe liber, la conducerea echipei va reveni, in cel mai probabil scenariu, Catalin Anghel, care a mai fost antrenor principal, intre 2009 si 2013, si asistentul lui Hagi, intre 2015 si 2020. Antrenorul a fost in club la toate promovarile reusite, dar si la toate trofeele castigate de Viitorul - titlul din 2017, Cupa Romaniei si Supercupa din 2019.

Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez (35 ani) a avut o foarte scurta cariera de jucator, in ligile inferioare spaniole, la Victoria CF si Orillamar SD. Ca antrenor, a pregatit echipele de juniori Ural CF, Atletico Arteixo si Motaneros CF, apoi pe Villaraibo CF, CD Guijuelo, Real Valladolid B, Cultural Leonesa, Real Sociedad (secund al lui Asier Garitano) si Al Ahli Doha. El este unul dintre putinii antrenori straini din Liga 1, alaturi de italianul Cristiano Bergodi (CSU Craiova), spaniolul Ruben Albes (FC Hermannstadt) si cehul Dusan Uhrin jr. (Gaz Metan Medias).

La Viitorul, Barrera este ajutat de secunzii spanioli Francisco Ruiz Beltran, Pere Romeu Sunyer si Ivan Penaranda Llaurado, antrenorul cu portarii finlandez Jarkko Tuomisto si preparatorul fizic iberic Antonio Camacho Caballero. De asemenea, constantenii au transferat in ultima luna si trei jucatori spanioli, fundasul Angel Martinez, mijlocasul Josemi Castaneda si atacantul Victor Fernandez.