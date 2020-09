"El va fi decarul nationalei!" Mirel Radoi sare in apararea lui Ianis Hagi! De ce nu a jucat mijlocasul lui Rangers in meciul cu Austria

Mirel Radoi i-a luat apararea lui Ianis Hagi la Ora exacta in sport.

Selectionerul Romaniei a vorbit despre motivele pentru care fotbalistul de la Rangers a fost schimbat in partida cu Irlanda de Nord si nu a evoluat in meciul cu Austria.

"Cu Irlanda de Nord a luat galben, a facut cele doua faulturi si al patrulea arbitru s-a uitat spre mine. Am interpretat asta ca un gest si am reactionat! La meciul doi, din cele 3 schimbari, doua au fost provocate de accidentari si tot planul tactic pe care il pregatisem s-a dus.

Daca noi nu am castigat cu Irlanda de Nord, nu inseamna ca a fost vina lui Ianis. E in continuare un jucator important pentru nationala. Am vazut ca s-a dus foarte relaxat la echipa de club, a jucat foarte bine si a fost unul dintre oamenii care a decis victoria lui Rangers.

Noi stim cine a fost Gica Hagi si ne asteptam la Ianis sa fie la fel. Sunt si alti jucatori. Eu cred ca in fotbalul romanesc asteptam doar de la Ianis ceea ce trebuie sa faca si ceilalti jucatori. Noi nu ne uitam dupa cifre individuale, ne uitam din punct de vedere tactic.

Daca in toate cele 11 partide el a jucat pe pozitie de numar 10, eu imi cer scuze. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, eu il vad pe Ianis numar 10, de asta l-am si folosit acolo.

Va veni vremea cand Ianis va aduce si reusite la echipa nationala. La Euro ne-a ajutat cu nationala de tineret. Aia este varsta lui, va fi destul de senior pentru a fi decarul echipei nationale.

Cand vorbim de prezent, noi trebuie sa cladim ceva. Am spus de cand eram la tineret ca este un prag pe care trebuie sa il treaca, dar nu pot sa il treaca imediat. Noi acum trebuie sa cladim o echipa. Daca noi vom incerca direct sa ii integram se poate intampla ce s-a intamplat la ultima partida cu Spania", a spus Radoi la Ora Exacta in Sport.