"Cateodata, Ianis nu arata chestia asta" Psihologul nationalei Romaniei stie ce ii lipseste lui Ianis Hagi 

Silviu Ionita stie exact unde ar trebui sa insiste mai mult Ianis Hagi pentru a deveni mai bun.

Psihologul echipei nationale a explicat ceea ce ii lipseste in momentul de fata lui Ianis Hagi din punct de vedere mental. Silviu Ionita (44 de ani) il cunoaste pe Ianis inca de cand fotbalistul evolua la echipa nationala U17. Acesta ii atrage atentia lui Ianis despre care considera ca uneori are prea mult bun simt, iar adversarii l-ar putea taxa pentru acest aspect:

"Pe Ianis il cunosc de la Romania U-17. Din punct de vedere psihologic, este un progres real. Fata de cum a venit el atunci ca un lider incontestabil, ca urmatorul Rege, fara sa fie nevoit sa demonstreze, acum vad un altfel de jucator. Vad un tanar care este constient de valoarea lui si care este constient ca trebuie sa munceasca pentru locul pe care il are, pentru nationala mare, cum a trebuit sa munceasca si la nationala U-21.

Stie ca trebuie sa-si confirme locul prin prestatiile de la club si prin cele de la nationala. E un jucator care are foarte mult bun simt. Cateodata, ii spun ca o atitudine mai incisiva, o agresivitate pozitiva, l-ar ajuta mult mai mult. Cateodata are un bun simt prea asezat, poate din familie, dar e foarte important in sport sa ai agresivitate pozitiva. Adversarul trebuie sa-ti citeasca in ochi ca esti nebun, ca esti dornic de victorie. Sa se uite in ochii tai si sa vada o bestie in teren. Cateodata, Ianis nu arata chestia asta, desi din punct de vedere al daruirii nu-i putem reprosa nimic.

El a crescut enorm si cred ca are atat de mult loc de a imbunatati incat e un castig atat pentru el, cat si pentru nationala. Cand ai un jucator care poate sa creasca enorm e foarte incurajator pentru national”, a declarat Silviu Ionita pentru GSP.