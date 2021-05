Petrescu si-a gasit echipa: "A semnat si va castiga 1,5 milioane pe an!" Unde va antrena

Dan Petrescu revine pe banca la 3 luni de la despartirea de Kayserispor.

Jurnalistul Digisport Vali Moraru sustine ca Petrescu s-a inteles cu o echipa din Arabia Saudita, fara a dezvalui insa numele clubului.



"Am aflat pe surse ca Dan Petrescu a semnat in Arabia Saudita. Suma pe care o va primi e de 1,5 milioane de euro pe an", a spus Moraru.



Petrescu, 53 de ani, a castigat 3 titluri la rand in Romania cu CFR Cluj. Mai e campion si cu Unirea Urziceni. Super Dan a mai antrenat in zona araba la Al Arabi (Qatar, 2014) si Al-Nasr (Emiratele Arabe Unite, 2016-2017).