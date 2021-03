BREAKING NEWS | Nicolo Napoli s-a intors la Poli Iasi! Prima declaratie a antrenorului italian dupa revenirea in Liga 1

Nicolo Napoli a revenit pe banca tehnica a celor de la Poli Iasi.

Italianul s-a intors sa ajute echipa care se afla intr-un moment extrem de dificil, fiind pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1 cu 4 etape inainte de finalul sezonului regulat.

Poli Iasi a anuntat pe site-ul oficial revenirea lui Nicolo Napoli, care are un contract valabil pana la finalul acestui sezon, cu optiune de prelungire cu un an.

"Italianul Nicolo Napoli este noul antrenor al CSM Politehnica Iasi. Tehnicianul a mai pregatit echipa din Copou in perioada 2014-2016 si i-a condus pe alb-albastri in dubla din preliminariile Europa League contra croatilor de la Hajduk Split. Contractul lui Nicolo Napoli este valabil pana la finalul acestui sezon cu posibilitatea de a fi prelungit cu un an", au notat oficialii moldovenilor.

La revenirea in Liga 1, Napoli a declarat ca este constient de situatia in care se afla cei de la Poli Iasi, dar ca totodata este sigur ca jucatorii vor da totul pentru a evita retrogradarea in Liga 2:

"In urmatoarele zile voi stabili si numele colaboratorilor din staff-ul tehnic. Situatia e dificila. Eu am incredere ca jucatorii nu vor sa ajunga in Liga 2. Vom vedea cum abordam meciul cu CFR Cluj. Cei care vor intra pe teren trebuie sa faca totul pentru a castiga", a declarat antrenorul italian.

Nicolo Napoli a mai antrenat Poli Iasi in perioada 2014 - 2016. De-a lungul carierei, tehnicianul a mai trecut in Romania pe la FC Braşov, Astra, CS Turnu-Severin si FC U Craiova.