"Si eu am condus fara permis, am baut la volan!" Reactia lui Pancu dupa SCANDALUL MONSTRU in care a fost implicat Coman! Ce i-a spus starului FCSB

Florinel Coman (22 ani) este protagonistul celui mai recent scandal din fotbalul romanesc.

Fotbalistul ros-albastrilor a fost prins de politie depasind viteza legala pe 'Autostrada Soarelui', iar in momentul in care i s-au cerut actele, autoritatile au constatat ca jucatorul nu detinea permis de conducere national.

Astfel, Coman s-a ales cu dosar penal, desi patronul Becali a declarat ca fotbalistul are permis de conducere, insa unul obtinut in Ucraina.

Daniel Pancu a sarit in apararea lui Coman dupa incidentul petrecut in cursul serii de luni, dezvaluind ca si el a trecut prin experiente asemanatoare. Fostul antrenor al lui Poli Iasi a avut si un sfat pentru tanarul jucator.

"Si eu am condus fara permis la inceputuri, am baut la volan, eram teribilist, ca 3 sferturi din fotbalistii de pe vremea aia. Insa la antrenamente si la meciuri dadeam totul, asta conta! Totusi, erau alte vremuri, vorbim de acum 15-20 de ani.

Acum nu mai sunt posibile astfel de lucruri. Eu zic ca nu e el vinovat, ci aceia din jurul lui care stiau! Pentru ca nu toti sunt maturi la 22 de ani. Coman e inca tanar, foarte tanar. Isi va rezolva problemele cu justitia. E posibil chiar sa-l ajute acest lucru in cariera, are multi ani in fata.

Daca e baiat destept si stie sa ia lucrurile bune, isi poate creste ambitia din acest moment si sa joace mai bine. Acesta e sfatul meu. Pentru ca in orice rau exista si o parte pozitiva", a declarat Pancu pentru Gazeta Sporturilor.