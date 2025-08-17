Cele două echipe își dau întâlnire pe Stamford Bridge, în Londra. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ce a remarcat Răzvan Raț la Chelsea: ”Bani mulți, foarte mulți! Întrebarea e dacă vor face față”



Prezent la emisiunea ”PlayOn Sport” de pe VOYO, moderată de Costin Ștucan, fostul internațional român, Răzvan Raț, a evidențiat cât de mulți bani a cheltuit Chelsea în perioada de transferuri pe jucători tineri.



Aproape 300 de milioane de euro a investit echipa din Londra doar în această perioadă de mercato in vară, în care a adus, până la momentul actual, opt jucători.



”Am jucat la Chelsea acasă. În afară de stadion, atmosfera cam peste tot e una foarte bună în Premier League. Mai departe, vorbim despre Chelsea care a cheltuit foarte mulți bani, mulți bani pe jucători tineri care sunt extrem de promițători.



Chelsea cheltuie mulți bani. Sigur, banii nu sunt o problemă în Premier League și nici la Chelsea, dar, oare, dacă stai să te gândești, au fost făcute transferuri pe 20, 30, chiar și 40 de milioane de euro. Și sunt toți U21!



Întrebarea e dacă pot să performeze în Premier League și pot să fie vânduți spre o 100 de milioane de euro sau pur și simplu Chelsea vrea să formeze un nucleu din ei.



Echipa mizează pe astfel de jucători. Și acum e interesant să-i vezi împotriva altor jucători deja consacrați din Premier League”, a spus Răzvan Raț.



Ce transferuri a realizat Chelsea în fereastra de transferuri din vară

