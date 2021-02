"Pe Lenglet il omoara!" Fostul jucator al Barcelonei, dezvaluiri INCREDIBILE din vestiar: "Nu am vorbit un an cu el!" 

Jeremy Mathieu (37 ani) a povestit despre perioada in care a jucat la Barcelona.

Fundasul retras in vara anului trecut a vorbit despre trecutul sau ca jucator al Barcelonei, analizand si perioada neagra prin care clubul trece acum.

Mathieu l-a avertizat pe Clement Lenglet, care a gresit decisiv in ultima etapa din La Liga, facand un penalty pentru Cadiz, care a egalat pe finalul meciului.

"In ultimul an la Barcelona a fost extrem de dificil. Aveam senzatia ca infrangerea de la Torino a fost din cauza mea, dar nu inteleg de ce m-au omorat. Sunt 11 jucatori de fotbal intr-o echipa.

Ma simteam singur in vestiar, nu te sprijinea nimeni, iar pentru mine, asta nu e fotbal. Pe Lenglet il omoara cu totii, acum stiu. Trebuie sa incerce sa fie pozitiv pentru a-si reveni si sa o faca in cel mai bun mod posibil.

Nu am vorbit cu Luis Enrique tot anul. Am avut nevoie de putina afectiune, la Sporting am primit-o, ma incurajau, dar la Barcelona, nimic. De exemplu, in meciul cu Malaga, am facut o greseala, nu mi-a spus nimic ziua urmatoare, nici macar un cuvant", a spus Mathieu pentru RAC1.