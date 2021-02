Seful scolii de fotbal unde a crescut Coman, SOCAT de incidentul in care a fost implicat fotbalistul FCSB-ului: "Nu-mi vine sa cred! Stiam ca nu are permis, e o inconstienta ce a facut!"

Florinel Coman risca pedeapsa cu inchisoarea dupa ce a fost prins conducand fara un permis national.

Laurentiu Calu, seful scolii de fotbal Luceafarul Braila, scoala la care a inceput fotbalul Coman, s-a aratat extrem de surprins ca fostul sau jucator a putut sa faca un asemenea lucru.

Mai mult, el a dezvaluit ca stia ca Florinel nu are permis de conducere si a spus ca cel mai probabil a fost sfatuit de cineva sa apeleze la aceasta solutie din Ucraina.

"Nu-mi vine sa cred! Stiam ca nu are permis, ca se pregateste si ca face scoala de soferi. Nu stiu cine l-a sfatuit sa faca treaba asta cu permis de Ucraina, dar l-a sfatuit foarte rau. Probabil e cineva din anturajul lui. E o inconstienta ce a facut, dar sa stiti ca Florinel nu e un element rau.

Nu e nici tigan, nici infractor, nu provine dintr-o familie saraca. E dintr-o familie normala, de oameni muncitori. Taica-su lucreaza si acum sofer pe un camion care transporta cereale.

Probabil trece printr-o perioada mai grea si nu are un sprijin. Il cunosc foarte bine si stiu ca lui ii trebuie cineva langa care sa-i dea incredere tot timpul. Ma uitam la el in timpul meciurilor si vad in el o frustrare, cauzata probabil de presiunea mare. El incearca, ajunge in situatii de a da gol, trage la poarta, dar nu ii intra.

In astfel de momente, ar trebui sa-l sustina cineva. Clubul ar trebui sa aiba un om care sa se ocupe de toate problemele care il framanta pe un jucator. Cluburile mari au psihologi. Asa ar trebui sa aiba si FCSB, mai ales ca e un club care vrea sa vanda jucatori pe sume mari in strainatate.

E o problema ce s-a intamplat, dar lumea ar trebui sa ajute acum. Clubul, presa, toata lumea. E un jucator important pe care nu ne permitem sa-l pierdem", a spus Laurentiu Calu pentru Gazeta Sporturilor.