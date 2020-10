Cinci infrangeri in sase etape pentru Voluntari! Andone a anuntat ce se intampla cu Teja: "Mai bine pleaca din jucatori!"

FC Voluntari a pierdut in deplasarea de la Arges, scor 1-2.

Este a cincea infrangere in sase etape pentru Voluntari, dar Ioan Andone declara faptul ca este o problema de concentrare pentru jucatori. Presedintele celor de la Voluntari se declara dezamagit de rezultatul partidei, el asteptandu-se ca echipa sa scoata macar un egal din aceasta deplasare.

"Am intalnit echipe care, dupa parerea mea, au sanse mari de play-off, Craiova, CFR. La toate meciurile am avut sanse sa luam puncte, la Craiova am avut penalty. E o lipsa de concentrare dupa parerea mea. Am inceput sa facem greseli individuale. Echipa are o forta colectiva buna. Ma asteptam la victorie, am avut discutii cu jucatorii.

"Sunt nemultumit de ceea ce am vazut in prima repriza, foarte nemultumit. Repriza a doua a fost altceva, Mihai Teja a vazut ce s-a gresit, schimbarile au fost foarte bune. Am creat presiunea, iar daca eram mai atenti, puteam scoate un egal, nu zic ca puteam castiga. O sa avem o discutie cu ei, cu antrenorii. Sunt cinci infrangeri in ultimele sase meciuri si ne ingrijoreaza. Avem o problema in ultimii 30 de metri", a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.

Intrebat daca se pune problema demisiei lui Mihai Teja dupa ultimele rezultatele, presedintele Voluntariului a raspuns:

"Nu se pune problema, noi il sustinem. Rezultatele ne nemultumesc. Nu poti spune ca am avut jocuri dezastruoase. Nu se gandeste nimeni ca trebuie sa plece Teja. Noi ii dam incredere, mai bine pleaca din jucatori si ramane Teja. El isi face treaba."

Voluntari este pe locul al 10-lea in Liga 1, iar etapa urmatoarea echipa va primi vizita celor de la Poli Iasi.