Mihai Teja, pe faras la Voluntari! Antrenorul ar fi ajuns la o intelegere cu echipa sa plece pe cale amiabila

Voluntari a remizat in deplasarea de la Botosani, scor 1-1, iar acesta ar putea sa fie ultimul meci pe banca ilfovenilor al lui Mihai Teja.

Teja ar fi ajuns la o acord cu cei din conducerea clubului sa se desparta de Voluntari pe cale amiabila, dupa meciul cu Botosani. Antrenorul avea ca obiectiv a ajuga in primele 10 echipe, dar nu a reusit si a incheiat anul pe locul 12 cu 15 puncte.

Antrenorul lui FC Voluntari a anuntat ca va discuta cu cei din conducerea clubului despre viitorul echipei.

"Prima data trebuie sa vorbim cu conducerea, sa vedem daca se vrea mai mult. O sa ne asezam la masa, o sa discutam cu conducerea. E clar ca totul depinde de bani, de buget.

A fost un an special, greu. O sa vedem in continuare ce obiectiv are FC Voluntari", a declarat Mihai Teja dupa meciul Botosani.