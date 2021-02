Telenovela 'Budescu la FCSB' continua! "Gigi Becali are acum 13 milioane de cheltuit!" Cat vor oficialii Astrei pentru a-i da drumul atacantului

Gigi Becali l-a transferat pe Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro.

FCSB a primit 11 milioane de euro, restul urmand a fi virati in conturile ros-albastrilor dupa ce sunt indeplinite anumite conditii.

Avand in vedere suma impresionanta pe care a obtinut-o Gigi Becali dupa transferul lui Man in Italia, oficialii Astrei i-au crescut pretul lui Budescu.

Bogdan Mara a declarat, potrivit AS.ro, ca patronul FCSB-ului trebuie sa scoata 5 milioane de euro din buzunare daca il vrea pe atacantul in varsta de 31 de ani: "A plecat Man de la FCSB, acum are Gigi vreo 13 milioane de cheltuit. Daca da 5 milioane de euro pe Budi, poate merge acolo."

Gluma lui Mara a fost completata si de Eugen Neagoe, care a recunoscut ca s-ar multumi si cu o suma mai mica de bani:

"Spuneti-i lui Gigi ca pana pe 8 se mai pot face transferuri. Poate sa scoata un milion de euro sau 900.000 de euro sa-i plateasca clauza lui Budescu. Daca se va ridica si Gigi la nivelul pretentiilor salariale pe care le are Budescu, atunci este totul ok. Afacerea e facuta", a declarat Eugen Neagoe.

Aceste afirmatii vor ramane, insa, cel mai probabil doar la stadiul de glume, pentru ca Gigi Becali a spus recent ca nu vrea sa dea bani pe un fotbalist care se afla in ultimele luni de contract, ceea ce inseamna ca in vara ar putea sa-l transfere din postura de jucator liber de contract.

"Am vorbit eu cu Budescu. El a spus: 'Da, nea Gigi'. I-am zis: 'Vii, tu vei juca doar atacant 9 fals. In plus de asta, vei sta cu mine fata in fata, si cu MM, si cu antrenorul, si vei promite ca nu vei comenta la antrenamente. Si faci antrenamente pana mori.

Si a zis: 'Nea Gigi, eu o sa fac'. Si el parca stramba din nas, nu ii convenea. El era de acord, dar mai are 6 luni. Si am întrebat la Astra. Domne, el costa 900.000 de mii de euro. Pai, de ce sa dau 900.000 de euro daca pot sa il iau la vara gratis? Am de gand sa il iau", declara patronul ros-albastrilor.