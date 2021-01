BREAKING NEWS! DNA cere 12 ani de inchisoare cu executare pentru Ioan Niculae! De ce este acuzat finantatorul Astrei si unde se afla in acest moment

Vestile extrem de proaste continua sa vina pentru Astra Giurgiu.

Dupa cazul de dopaj in care au fost implicati Seto, Ionita si Fatai si in urma caruia echipa giurgiuveana risca sa fie exclusa din Liga 1, proprietarul echipei se confrunta cu probleme uriase cu legea.

Potrivit G4 Media, Niculae este acuzat de instigare la evaziune fiscala si spalare de bani, iar procurorul DNA a cerut miercuri pedeapsa maxima care se poate da intr-un asemenea caz.

Sursa citata informeaza ca aceasta poate ajunge chiar si pana la 12 ani cu executare, daca se ia in considerare Codul Penal anterior.

Jurnalistii de la G4 Media noteaza de asemenea ca avocatul patronului Astrei a cerut achitare sau rejudecare in acest dosar si, totodata, ca Ioan Niculae nu s-a prezentat la acest termen, fiind internat la o clinica din Milano in urma infectarii cu SARS-COV-2.

Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa dea o sentinta definitiva in acest proces.

"Concret, in urma incheierii si derularii contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 lei. In aceeasi perioada, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice”, au mai sustinut procurorii", au sustinut procurorii.