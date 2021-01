Oferta de ultima ora pentru unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai Astrei! Valentin Gheorghe este dorit de o echipa din Israel

Mijlocasul de 23 de ani s-ar putea desparti de Astra in aceasta perioada de transferuri.

Hapoel Be'er Sheva, care se afla in acest moment pe locul 4 in Israel, este interesata de transferul mijlocasului de banda, anunta Gazeta Sporturilor.

Fotbalistul care a marcat patru goluri in acest sezon de Liga 1 a intrat in ultimele 6 luni de contract cu echipa din Giurgiu si ar putea semna din postura de jucator liber cu orice echipa.

Este de asteptat ca oficialii clubului sa doreasca sa obtina totusi o suma de bani in schimbul lui Gheorghe si sa il lase astfel sa plece inca din februarie solicitand in schimbul sau 500.000 de euro, potrivit sursei citate.

Valentin Gheorghe face parte din lotul primei echipe a Astrei din 2016, cand a fost promovat de la echipa secunda a clubului. In acest timp Gheorghe a marcat 24 de goluri si a oferit sase pase decisive in 95 de partide si a debutat si in echipa nationala de tineret a Romaniei.