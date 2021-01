BREAKING NEWS! Odegaard a PLECAT de la Real Madrid! Starul Norvegiei a fost prezentat OFICIAL la Arsenal! Primele declaratii 

Martin Odegaard (22 ani) a fost cedat de Real Madrid in aceasta perioada de mercato.

Unul dintre cei mai in forma jucatori de la Real Sociedad in sezonul trecut, Odegaard nu a prins minute multe pentru Real Madrid. Mijlocasul norvegian a fost folosit in doar 9 meciuri de Zinedine Zidane si a strans in total doar 367 de minute de joc.

Astfel, madrilenii au decis sa il imprumute pe Odegaard la Arsenal pana la finalul sezonului, iar 'tunarii' l-au prezentat oficial in cursul zilei de miercuri.

Mijlocasul ofensiv a vorbit intr-un interviu oficial pentru site-ul clubului despre sansa primita.

"In Norvegia, Premier League este un campionat mare. Intotdeauna am visat sa joc aici si mi-a placut stilul lui Arsenal mereu, astfel ca mi s-a indeplinit un vis.

Au fost multi jucatori pe care i-am admirat la club. Insa, cel mai mult l-am admirat pe Fabregas. Modul in care controla si dicta ritmul jocului, abilitatea lui de a oferi pase de goluri si de a inscrie. Am incercat sa invat cat mai multe in timpul in care il urmaream", a spus Odegaard.