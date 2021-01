Hibernian - Rangers, LIVE SCORE de la 21:45 | Ianis Hagi si Rangers vor sa continue seria excelenta in campionat! Deplasare de foc pentru lider

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Hibernian si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Rangers se deplaseaza la Hibernian pentru meciul din etapa cu numarul douazeci si sase din Premiership. Echipa lui Gerrard ramane neinvinsa in campionat, in acest sezon si vine dupa victoria la scor cu Ross County, 5-0.

Ianis Hagi este anuntat titular dupa inca o prestatie buna in etapa precedenta. Hibernian a fost prima echipa impotriva careia Ianis a inscris in Scotia in urma cu un an, iar acum are sansa sa inscrie din nou.

Mijlocasul roman este cel mai bun pasator al lui Rangers, cu 9 pase decisive in 21 de meciuri, la egalitate cu Tavernier, care este de altfel si goglheter in Scotia, cu 11 reusite.

Rangers este lider in Scotia cu 69 de puncte in 25 de meciuri jucatem la 23 de puncte distanta de rivala Celtic, care are insa si 3 meciuri in minus.

In ultima intalnire dintre cele doua, Rangers s-a impus cu 1-0. Mai mult decat atat, Hibernian, care este pe locul 4 in clasament, nu a mai castigat in fata oaspetilor din 2018.