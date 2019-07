Hagi, PRIMELE DETALII CLARE despre transferul lui Ianis! A facut profilul echipei unde va ajunge Hagi jr: "Echipa buna, dintr-un campionat mare, de traditie"

Ianis Hagi are oferte din mai multe campionate importante, insa decizia in privinta destinatiei n-a fost inca luata.

Gica Hagi lasa de inteles ca are clar in minte ce urmeaza pentru fiul sau. Ianis va ajunge in Vest, la o echipa cu nume. Prin declaratia data dupa victoria din Supercupa Romaniei contra CFR-ului, Hagi exclude practic varianta Spartak Moscova.

"Suntem bucurosi, fericiti, avem incredere. Sper ca CFR sa uite meciul repede, sa fie motivati si sa faca bine cu Astana. Sa dea Domnul sa le mearga bine, sa aiba mai multa sansa marti. La noi exista omogenitate, facem lucrurile intr-un anumit fel, ne stim bine. Sunt foarte multumit de mijloc, in prima repriza nu prea mi-a placut atacul nostru. Primul obiectiv al nostru e sa intram in play-off. Ianis a vrut sa fie cu echipa, a stat o ora cu noi in vestiar. S-a simtit bine.

O sa ajunga la o echipa buna, puternica, de traditie, dintr-un campionat foarte bun al Europei. Incercam sa gasim o solutie importanta pentru el. E perioada in care se spun foarte multe lucruri, se scrie foarte mult. Unele au fost pure inventii, altele erau adevarate. Tot ce facem, el stie. Se odihneste cat poate, are nevoie de putina pauza. Speram ca noua echipa sa-l duca la performanta, sa ajunga sus. Totul e posibil. Mereu caut solutii. Avem optiuni. Se mai pot face transferuri, e posibil orice, intrari, iesiri, eu trebuie sa vin cu solutii, v-am spus", a spus Hagi la Digisport.