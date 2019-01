BREAKING NEWS! Felgueiras, aproape de o revenire in Liga 1! Echipa cu care negociaza portarul!

Mircea Rednic poate aduce un portar cu experienta la echipa.

Primul portar care a parasit formatia din Stefan cel Mare a fost Jaime Penedo, urmat de Vlad Mutiu, iar scotianul Shawn McDermott a refuzat echipa lui Rednic. Astfel, Dinamo se mai bazeaza doar pe Mihai Esanu (20 de ani) si Stefan Fara (17 ani), portar adus de la echipa de tineret.

Mario Felgueiras, fostul portar de la CFR Cluj a devenit liber de contract si ar putea ajunge sub comanda lui Mircea Rednic. Conform TelekomSport, un impresar cipriot l-a propus in Stefan cel Mare, dupa ce portughezul s-a despartit de Anorthosis Famagusta. "Vreau sa anunt ca tocmai mi-am terminat contractul cu Anorthosis Famagusta. Sunt dispus pentru un nou proiect", a scris portarul.

Felgueiras a fost dorit in trecut de FCSB si Craiova. Prima echipa pentru care a evoluat in Romania a fost FC Brasov, formatie la care a ajuns sub forma de imprumut de la Braga. Dupa ce a evoluat pentru CFR Cluj in perioada 2012-2015, pretul lui a explodat, fiind cotat la 4,5 milioane de euro. Accidentarile i-au dat batai de cap, plecand de la formatia cipriota fara sa fi jucat vreun minut.

"Mario a confirmat ca a existat un interes. Faptul ca nu am reusit sa-l aducem e de domeniul trecutului, dar e o realitate ca am incercat. Vedeti doar partea frumoasa a transferului", a spus presedintele Craiovei, Marcel Popescu.