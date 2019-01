EL PATRON! Leo Messi a cumparat actiuni la un club din Spania, alaturi de alti doi jucatori

Leo Messi si Cesc Fabregas, ultimul dintre ei transferat acum doua zile la AS Monaco, au decis sa i se alature lui Gerard Pique in proiectul FC Andorra. Cei doi au cumparat actiuni la club!

Recent, Pique a achizitionat FC Andorra, care evolueaza intr-o liga regionala din Spania, prin intermediul Kosmos Holding. El a reusit sa il convinga si pe colegul Leo Messi sa investeasca o suma modica la club.

Managerii lui FC Andorra sunt Gabri Garcia si Albert Jorquera, fosti jucatori ai Barcelonei, iar unul dintre jucatori este Adria Vilanova, fiul regretatului Tito Vilanova.

Messi & Cesc are two of the investors in Gerard Pique's Andorra. The investments of the Argentinean and Catalan are inferior to those of the Komos Group (of Pique). They want to avoid media focus.