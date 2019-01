Primul englez din istoria lui Dinamo! "Cainii" au transferat un jucator format de Liverpool!

Dinamo continua campania de achizitii.

Jordan Mustoe este un fundas stanga de 27 de ani si este primul englez din istoria lui Dinamo. Mustoe este un produs al academiei lui Liverpool si a venit din nou sub comanda lui Mircea Rednic, antrenor cu care a mai lucrat la Westerlo. Fundasul a fost insotit la semnarea contractului de agentul sau, Laurette Nogo.

Jordan Mustoe a fost transferat din postura de jucator liber de contract, dupa ce la inceputul acestui an a plecat de la formatia finlandeza, SJK Seinajoki, pentru care a evoluat in 23 de meciuri. Englezul a mai evoluat in cariera pentru Wigan, Barnet, Morecambe, Bury si Westerlo.