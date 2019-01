Gestul senzational al lui Kuba! Polonezul ii da 300.000 de euro echipei care l-a transferat si anunta: "Voi juca gratis de acum"

Mijlocasul polonez Jakub Blaszczykowski, in varsta de 33 de ani, a decis sa revina in tara natala. Fost la Borussia Dortmund, Fiorentina si Wolfsburg, el se intoarce la Wisla Cracovia, echipa care l-a lansat in fotbalul mare.

Mijlocasul cu 104 selectii in nationala Poloniei a anuntat ca va juca gratis la Wisla. Pe deasupra, el va dona clubului suma de 300.000 euro, pentru plata unei parti a restantelor financiare!

Wisla Cracovia este amenintata cu excluderea din campionat daca nu isi rezolva urgent problemele financiare.

Kuba Blaszczykowski este cel mai selectionat fotbalist polonez. El are o poveste tragica de viata. La varsta de 10 ani, tatal sau i-a injunghiat mortal mama, chiar in fata sa. De atunci, Kuba si fratele sau Dawid au fost crescuti de o bunica.