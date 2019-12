BREAKING NEWS | EXCLUSIV: FCSB, oferta MONSTRUOASA pentru Mihaila! Becali a recunoscut in direct! Cat a oferit

Becali viseaza la bijuteria Craiovei!

Valentin Mihaila e dorit de FCSB! Becali sustine ca a facut o propunere de 5 milioane de euro pentru a-l aduce, insa n-a primit raspuns favorabil de la Craiova. Dupa ce si-au batut recordul de transfer cu Mitrita, dat pe 8 milioane la New York City la inceputul anului, oltenii vor macar 10 pe Mihaila!

"Mihaila nu e inca... dar va fi! E adevarat, e jucator! Am dat eu 5 milioane pe el! Am oferit 5 milioane. E un jucator despre care se va auzi mult in viata asta, dar nu la ora asta. Da, am facut oferta printr-un intermediar. Nu mai vreau sa comentez. m-am scapat. N-am facut, nu, e doar asa, ziceam asa, cred ca valoreaza!", a spus Becali la PRO X.

Mihaila traverseaza o perioada excelenta atat la club, cat si la nationala! Fotbalistul de 19 ani e urmarit de echipe importante din Vest. Conducerea clubului planuieste sa reziste pentru moment in fata oricarei propuneri si sa-l vanda abia la vara.