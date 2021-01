Dorian Popa are CONCURENTA serioasa! :) Adi Petre s-a lansat pe YouTube! Ce a raspuns cand a fost intrebat: "Regreti ca ai venit la FCSB?"

Adrian Petre (22 ani) a gasit o metoda inedita cu care sa isi ocupe timpul liber.

Atacantul pe care FCSB l-a imprumutat la Cosenza in toamna a jucat 9 meciuri pentru noul club in acest sezon si a reusit sa ofere un assist in Cupa Italiei, fara sa inscrie vreun gol.

Petre si-a gasit un nou hobby, si dupa modelul iubitei sale, care are vlog, si-a deschis si el un cont de YouTube, acolo unde a postat si primul sau videoclip.

Fotbalistul roman a ales sa isi lanseze contul de YouTube cu un clip in care le raspundea fanilor sai la intrebari. Printre intrebarile primite se regasea legata de FCSB.

Intrebat daca regreta ca s-a transferat la echipa lui Gigi Becali, Petre le-a raspuns sincer urmaritorilor sai.

"Nu regret nimic din ce am facut si din ce voi face in viata, cu atat mai mult nu o sa regret niciodata ca am venit la FCSB. Am intalnit oameni minunati, colegi foarte buni, oameni din staff foarte profesionisti. Singurul fapt pe care il regret este ca nu am reusit sa ma impun si sa petrec cat mai mult timp la FCSB", a raspuns atacantul in clip.