BREAKING NEWS | "Asta e Craiova, pentru mine asta e Universitatea! Abia astept derby-ul!" Anuntul lui Mutu la prezentarea oficiala

Mutu e gata pentru derby-ul cu Craiova! Abia asteapta sa simta energia orasului la confruntarea care va imparti Oltenia in doua.

Mutu vrea pace in oras. Spune ca derby-ul n-ar trebui sa treaca granitele terenului. 'Briliantul' e gata sa faca fata oricarei situatii si n-are emotii ca va fi atacat de Mititelu. Mutu se fereste sa discute de titlu, dar recunoaste ca viseaza la Europa inca din primul sezon pe Oblemenco.

Cele mai tari declaratii date de Mutu la prezentare:

"Antrenorul Mutu a facut pasi de gigant inainte. Sunt multe lucruri de imbunatatit, dar tot timpul trebuie sa inveti, sa-ti imbunatatesti stilul. Vor fi situatii de care ma voi lovi, dar cred ca sunt in stare sa gestionez. Nu sunt singur la aceasta echipa. In afara de staff, am baietii care sunt cu mine, Mircea Bornescu si ceilalti. Suntem uniti.

Universitatea Craiova nu se compara cu Urziceni si cu Astra, e o echipa de traditie. Vreau sa fiu realist, sa merg din surpriza in surpriza, vreau ca rezultatul final sa fie o concluzie a muncii noastre. Trebuie sa dam ce avem mai bun in noi pentru a umple spatiul asta dintre o nou-promovata si celelalte cluburi.

Credeti ca nu stiu ce inseamna Romania? Am avut presiune ca jucator, a fost la fel si pe banca echipei nationale U21. Universitatea Craiova e o familie. Vor fi discutii, dar cat timp sunt constructive stau de vorba cu oricine. Chiar daca altii nu au anii mei de fotbal, pot sa aiba inspiratie de moment, ascult pe toata lumea.

Multi m-au felicitat. Va veni vremea cand Universitatea Craiova va juca in playoff si, apoi, pentru titlu. Lucrurile astea se construiesc. Avem un drum foarte greu de parcurs. Doar prin munca si seriozitate putem reusi. Doar asa putem realiza obiectivul pe care-l viseaza familia Mititelu si suporterii. Sunt obisnuit cu primirile frumoase, am avut ca jucator. E OK, dar nu-mi da 10 victorii in plus. Ma responsabilizeaza mai mult, ma face sa fiu si mai concentrat.

O sa ma vedeti foarte rar vorbind, vreau ca rezultatele sa vorbeasca pentru mine. Nu ma voi ascunde, voi vorbi in conferinte. Ce vreau sa spun e ca trebuie sa muncesc, nu sa dau din gura. Prefer sa demonstrez, asta merge mai bine la noi in tara.

Sper sa fie o experienta cat mai lunga la Craiova. E un derby frumos, cum se intampla in mai multe orase. Abia astept acel meci, vreau sa-i multumim pe suporteri. Sper ca atmosfera sa fie fair-play si sa nu exite incidente. In rest, cred ca e frumos si pentru Craiova, ca oras, sa existe acest derby. Toti fanii il asteapta. Nu vreau sa compar meciurile ca intensitate. E un derby nou: Dinamo cu FCSB. Mai e un derby cu Steaua veche. Sper ca derby-ul nostru sa se ridice la nivelul meciurilor dintre Steaua sau FCSB si Dinamo.

Nu cred ca ar trebui sa ma implic in anumite lucruri, dar pentru mine Universitatea Craiova e cea la care sunt antrenor. Sper ca totul sa fie benefic pentru Universitatea Craiova. Sunt profesionist, nu vreau sa fiu lingusitor. Sunt un sustinator al echipei mele. Vreau sa fie fair-play. Peluza Sud e foarte calda, sunt foarte multi, sper sa fie bine pentru toata lumea. Au pus presiune pe mine! Au venit si la hotel cativa dintre liderii Peluzei, am baut o cafea. Stiu ce pasiune au pentru Craiova. Si tatal meu e fan Craiova. Nu ramane decat sa rasplatesc aceasta incredere.

Am vorbit cu Trica acum 40 de minute, suntem prieteni de 25 de ani. Au fost razboaie si ambitii intre noi. Eugen mi-a urat bafta. E o cunostinta draga de-a mea. Si mie mi s-a intamplat la fel, am fost demis de la Voluntari dupa ce am salvat echipa. "