Adrian Mutu a fost prezentat miercuri ca nou antrenor la FCU Craiova.

Ambitiile 'Briliantului' sunt mari, la fel si asteptarile suporterilor. Ultrasii din Peluza Sud l-au asteptat in fata stadionului Oblemenco. Au vrut sa faca o poza cu el si sa-i ureze succes in sezonul dupa care FCU vrea sa ajunga in Europa. Obiectivul nedeclarat al echipei e cel putin intrarea in playoff.