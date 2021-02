Continua problemele pentru un fotbalist transferat in iarna de Dinamo! Accidentarea sa este mai grava decat se credea initial. Cand va reveni pe teren

Andrei Blejdea a venit la Dinamo la inceputul lunii ianuarie de la FC Arges din postura de jucator liber de contract.

Mijlocasul de banda de 24 de ani a jucat pentru echipa lui Ionel Gane in deplasarea de la Hermannstadt si in meciul de pe teren propriu cu Chindia Targoviste, iar la meciul de la Botosani a suferit o accidentare la incalzire.

Blejdea a suferit o microleziune fibrilara si, desi se credea initial ca va reveni la inceputul lunii martie, se pare ca se va mai amana revenirea sa pe teren.

Potrivit Digi Sport, staff-ul tehnic al lui Dinamo spera ca Blejdea ar putea juca din nou in mai putin de o luna. Conform sursei citate, el a facut un control la o clinica din Turcia si medicii au stabilit ca nu este necesara o interventie chirurgicala.

Andrei Blejdea a fost crescut de Dinamo, de la care a plecat liber de contract in 2014 in Elvetia la FC Will. Ulterior, a mai evoluat in Slovenia pentru Domzale si Zarica Kranj si in Germania la echipa secunda a lui Eintracht Braunschweig.

In 2017 s-a intors in Romania la Academica Clinceni, pentru care a jucat doar un sezon, in 2018 semnand cu Pandurii Targu Jiu. La inceputul sezonului 2019-2020 s-a transferat la FC Arges cu care a promovat in Liga 1.

Dinamo se pregateste de meciul de pe teren propriu cu Viitorul din etapa cu numarul 25 din Liga 1. Meciul se va juca vineri, 26 februarie, de la ora 20:30 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.