Dinamo cauta varf: viseaza la atacantul dorit in trecut de FCSB! I-a facut oferta si asteapta raspunsul

"Cainii" mai vor un jucator de atac.

Portughezul Yazalde e favoritul conducerii pentru a li se alatura lui Nemec si Magaye Gueye in perioada urmatoare. Varful de 32 de ani a fost nominalizat deschis de managerul sportiv de la Dinamo, Marius Nicolae, in momentul in care a fost intrebat de eventualele tinte pe care 'cainii' le mai au pe piata transferurilor.

"Nu putem transfera jucatori care au nevoie de timp de adaptare, de pregatire, ne trebuie solutii acum. Mi-as dori sa-l putem lua pe Yazalde, este un jucator care ne-ar putea ajuta acum. Doar el mai poate sa vina. Stie campionatul, este pregatit, sper sa ne intelegem si sa il putem lua", a spus Nicolae pentru Fanatik.

Yazalde a mai jucat in Romania la Astra, Gaz Metan si Hermannstadt, iar in trecut a fost o prioritate pentru actuala FCSB, care n-a reusit sa-l aduca din Portugalia. Ultima data, Yazalde a fost sub contract cu Najran, de care s-a despartit la inceputul lunii.