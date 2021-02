Mircea Lucescu merge mai departe in primavara Europa League!

Dupa 1-1 in Ucraina, Dinamo a castigat cu 1-0 la Brugge si a intrat intre primele 16 echipe ale competitiei.



Lucescu n-a fortat golul decisiv pana in final! Tigankov a facut faza din care Buialski a marcat in minutul 83. A fost golul care a decis calificarea pentru liderul din Ucraina. Dinamo putea sa faca 2-0 in prelungiri, dar sutul lui Saparenko a fost scos de Mignolet.