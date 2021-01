Reactia intarziata a lui MM Stoica, dupa arbitrajul lui Istvan Kovacs din meciul cu Viitorul! Ce ironii a facut oficialul de la FCSB

Reactia oficialului de la FCSB a intarziat sa apara dupa, meciul jucat de ros-albastri.

Managerul general al echipei patronate de Gigi Becali a explicat la o zi distanta de ce a ales sa nu comenteze partida Viitorul - FCSB, scor 2-2.

FCSB a fost condusa la pauza cu 1-0, dupa ce Cosmin Matei a inscris din lovitura de la 11 metri. Florin tanase a egalat, iar Dussaut de la Viitorul si-a introdus mingea in propria poarta.

Ely Fernandes a marcat pentru 2-2, iar meciul s-a terminat la egalitate. In meci au existat multe faze difice, dar fostul arbitru Ion Craciunescu a considerat ca Istvan Kovacs a procedat corect.

Totusi, MM Stoica a reactionat a doua zi pe pagina lui de Facebook.

"Am constatat ca unii asteptau de la mine o remarca la adresa arbitrajului. De ce n-am spus/scris nimic?

1. Am spus dupa meciul cu CFR si am spus degeaba. Asa cum am facut-o dupa multe meciuri in care arbitrul despre care inteleg ca de ani de zile e rezident in Cluj ne-a dezavantajat (e opinia mea, se pare ca nu si cea a CCA, daca e delegat cu fervoare la meciurile noastre).

2. I-am intors pe Viitorul de la 0-1 si nu parea sa ne impiedice Kovacs sa castigam. Ne-am impiedicat singuri.

3. N-am avut chef.

P.S. Man + Tanase au mai multe goluri marcate decat partenerele noastre de competitie. Pana la etapa asta erau la egalitate cu Sepsi. Acum, au un gol mai mult. Din pacate", a scris MM Stoica pe Facebook.

Dupa acest rezultat, FCSB ocupa primul loc in clasament cu 37 de puncte, avand un singur punct peste ocupanta locului secund, CFR Cluj.