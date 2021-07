Un star al nationalei Angliei acuza evenimentele petrecute pe Wembley la finala Euro 2020: "Tata a avut probleme cu respiratia din cauza loviturii primite la coaste!"

Anglia a pierdut finala Euro 2020 in fata Italiei la loviturile de departajare.

Finala Euro 2020 s-a disputat pe Wembley. Iar fanii englezi au asediat Londra cu ore bune inainte de inceperea meciului. Pe langa momentele frumoase pe care le ofera suporteri inainte de startul partidei, ultimul joc de la Campionatul European a fost marcat si de alte evenimente neplacute.

UEFA a alocat doar 60 000 de locuri pentru meciul dintre Italia si Anglia, dar estimarile au aratat ca pe Wembley au fost in jur de 80 000 de fani. Asta din cauza faptului ca mii de britanici au intrat in conflict cu fortele de ordine si cu stewarzii pentru a patrunde ilegal in incinta arenei. Aparent, peste 15 000 de intrusi au asistat la finala Euro 2020.

Harry Maguire a acuzat evenimentele violente care s-au petrecut pe Wembley si a marturisit ca tatal sau a fost victima acestor atacuri. Potrivit jucatorului legitimat la Manchester United, agresorii i-au lovit parintele in zona coastelor, iar acesta a acuzat probleme respiratorii.

"Tatal meu a fost in tribuna. Nu am vorbit cu el prea mult, dar sunt fericit ca nu au participat la meci copiii mei.

A fost terifiant. Mi-a zis ca s-a speriat. Nu vreau ca nimeni sa traiasca asta la un meci de fotbal. A avut probleme cu respiratia din cauza loviturii primite la coaste, dar nu trebuie sa facem tam-tam din asta, mergem inainte. Tatal meu si agentul meu au suferit cel mai mult.

Sper ca toti vom invata din experienta asta si sa fim siguri ca nu se va mai intampla vreodata. Tata mereu ma va sustine si va merge la meciuri, dar acum va fi mai precaut la tot ce se intampla in jur", a declarat Maguire pentru The Sun.

In cele din urma, Anglia a pierdut sansa de a castiga primul Campionat European din istorie. Elevii lui Sotuhgate au fost invins la loviturile de departajare de catre Italia, cu 3-2.