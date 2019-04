BREAKING NEWS: Decizie de ultima ora in privinta lui Pintilii, cu 24 de ore inaintea CUTREMURULUI cu CFR Cluj

Teja a anuntat ca Pintilii va fi in lot contra campioanei, in meciul care poate decide titlul.

Din pacate pentru stelisti, in aceasta dupa-amiaza lucrurile au avut o evolutie nefavorabila. Dupa o noua evaluare a lui Pintilii, staff-ul medical a decis sa nu dea OK-ul pentru ca liderul de la mijloc sa faca deplasarea la Cluj!

"Situatia lui Pintilii este una buna, vom vedea si astazi. Va face deplasarea cu noi. Nu este 100%, dar vom lua o decizie in aceasta dimineata sau cel tarziu maine dimineata decidem daca va putea juca. El este sanatos din punct de vedere medical. Se poate intampla orice, Mihai poate ca nu este 100% din punct de vedere fizic, dar dupa cum il stim noi ca determinare, cat va putea sa joace si daca va intra, va da 200%", spusese Teja dimineata, la conferinta de presa dinaintea derby-ului.

Pintilii a fost la Belgrad dupa meciul cu Sepsi pentru tratamente, in speranta ca va fi recuperat in timp record de 'vraciul' Marijana. Pintilii a iesit accidentat in partida contra echipei din Sf. Gheorghe, iar primul verdict, neconfirmat ulterior, a fost recidiva a rupturii musculare de care se tratase anterior.