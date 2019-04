Veste URIASA pentru Istvan Kovacs inainte de CFR - FCSB! UEFA l-a anuntat ca va arbitra la Euro

Romania nu va fi reprezentata la Euro U21 doar de nationala lui Radoi. UEFA da o veste buna si pentru arbitrajul romanesc.

Istvan Kovacs va fi delegat la Europeanul din Italia! Arbitrul roman va conduce o brigata din care vor mai face parte Ovidiu Artene si Vasile Marinescu. Pentru Euro, UEFA a delegat 9 brigazi de arbitri din Belarus, Bulgaria, Israel, Letonia, Olanda, Romania, Scotia, Serbia si Suedia.

Kovacs a mai prins meciuri la turneul final al Euro, insa la U19, in 2014. Atunci, Kovacs a prins chiar o semifinala, Portugalia - Serbia.

Euro U21 se disputa in perioada 16-30 iunie, in 5 orase din Italia si San Marino. Romania va face parte din grupa C, alaturi de Anglia, Franta si Croatia. Primul meci al nationalei mici are loc pe 18 iunie, de la 19:30, impotriva Croatiei.